Britse minister van Defensie neemt ontslag na 'hand op knie' journaliste

Fallon werd ooit door een radioverslaggeefster op de vingers getikt, omdat hij tijdens een diner zijn hand op haar knie had gelegd, zo werd eerder deze week gemeld in Britse media. Fallon omschreef zijn handelen, in zijn ontslagbrief aan premier Theresa May, als 'beneden de hoge standaard' die zijn positie als minister vereist.



,,De afgelopen dagen zijn er een aantal beschuldigingen aan het adres van parlementariërs geweest, waaronder sommige over mijn gedrag in het verleden. Veel daarvan is onjuist, maar ik geef toe dat ik in het verleden tekort ben geschoten en niet de hoge standaard haal die wij van onze strijdkrachten eisen, en waarvan ik de eer heb ze te vertegenwoordigen.''



Fallon vervolgt: ,,Ik heb het geluk gehad onder vier premiers te mogen werken, en heb een rol gespeeld in onder wijshervormingen, het terugdringen van vertragende regelgeving voor het bedrijfsleven en het aantrekken van nieuwe investeerders voor energiewinning.''