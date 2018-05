Britse moeder als eerste veroordeeld voor uithuwelijken van tienerdochter

'Oekraïne kocht een gesprek met president Trump via advocaat Cohen '

19:03 Dat meldt de Britse omroep BBC op basis van twee bronnen die niet met name zijn genoemd. Een medewerker van Porosjenko legde, via via, contact met een Joodse liefdadigheidsinstelling in New York. Dat contact leidde uiteindelijk naar Cohen. Die stond niet geregistreerd als vertegenwoordiger van Oekraïne, wat in dit geval wel is vereist volgens de Amerikaanse wet. Advocaat Michael Cohen kreeg volgens Oekraïense bronnen omgerekend tussen de 340.000 en 510.000 euro om dat te regelen. Porosjenko wilde meer dan een 'fotomoment' met handenschudden met het Amerikaanse staatshoofd. Uiteindelijk kreeg hij zijn gesprek met Trump in juni. Na de terugkeer van Porosjenko in Oekraïne stopte het anticorruptieagentschap in dat land het onderzoek naar de vroegere campagnemanager Paul Manafort. In de VS is een justitieel onderzoek gaande naar de gangen van Cohen. Er is geen indicatie dat Trump van de betaling aan Cohen op de hoogte was.