Britse oma Margaret (90) krijgt eerste coronavaccin: ‘Mooiste verjaardagscadeau’

Coronavirus LIVE | 90-jarige Engelse krijgt als eerste Pfi­zer-vac­cin, alternatie­ve Nieuwjaars­duik uit blik

9:21 In het Verenigd Koninkrijk is vandaag gestart met de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. De eerste inentingen met het vaccin van Pfizer en BioNTech werden in alle vroegte gedaan. Een 90-jarige grootmoeder was in Coventry de eerste mens ter wereld die het middel, buiten de testfase, kreeg toegediend. Margaret Keenan is blij en zegt zich ‘bevoorrecht’ te voelen. De nationale gezondheidsdienst spreekt van ‘een keerpunt in de strijd tegen het virus’. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.