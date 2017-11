'Britse parlementsleden eisen ontslag May'

Gif gevonden tussen snacktomaatjes in Lidl België

6:42 Winkelketen Lidl neemt de snacktomaatjes uit de winkelrekken in België nadat in het filiaal in de plaats Temse een zakje met een vreemde substantie is teruggevonden. Dat meldt de discounter. Vermoedelijk gaat het om een bestrijdingsmiddel. Het parket van Oost-Vlaanderen sluit kwade opzet niet uit en is een onderzoek begonnen.