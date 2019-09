Britse parlementsvoorzitter Bercow - de man die steeds ‘order, order’ roept - stopt ermee

De Britse parlementsvoorzitter John Bercow legt zijn functie in het Lagerhuis volgende maand neer. Als het Lagerhuis besluit nu geen nieuwe verkiezingen te houden, stopt hij eind oktober. Als het Lagerhuis wel nieuwe verkiezingen wil, dan legt hij zijn functie neer bij die stembusgang. Dit zei Bercow in een emotionele rede waarbij de tranen in zijn ogen stonden, aldus SkyNews.

De conservatieve Bercow is tien jaar parlementsvoorzitter geweest. Hij noemde dit de grootste eer in zijn leven. Bercow is een fel tegenstander van de brexit waar premier Johnson op aanstuurt. Johnson wil dat het land hoe dan ook op 31 oktober uit de EU stapt.

Bercow is tijdens de chaotische politieke strijd over het opzeggen van het lidmaatschap van de EU tot ver buiten de grenzen van zijn land bekend geworden. De verhitte discussies over de brexit in het verdeelde Lagerhuis, poogde hij te bezweren met zeer luide vermaningen: “Order, order!”. Bij de aankondiging maandag van zijn vertrek als voorzitter applaudisseerden de Kamerleden dankbaar, maar Bercow is in het Huis fel omstreden.