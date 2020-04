Britse pedofiel had ‘een van de meest gruwelijke collecties beelden’ ooit

Haitch Macklin (38) werd woensdag in Manchester veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het maken en tonen van de kindermisbruikbeelden. Die waren volgens de NCA te zien in een ‘afschuwelijke’ catalogus waartoe hij geïnteresseerden tegen betaling toegang verschafte. Dat deed Macklin vanuit zijn woning in Higher Broughton via versleutelde app-berichten.



Maicklin bekende volgens de misdaadbestrijdingsorganisatie drie keer ‘onzedelijke afbeeldingen’ van kinderen te hebben gemaakt en die tweemaal te hebben laten zien aan anderen. Zijn collectie bevatte video’s van seksuele martelingen van baby’s en peuters; Macklin uitte daarnaast de wens om zogenoemde ‘snuf movies’ te kopen met beelden van echte moorden. Ook vertelde de dertiger een gelijkgestemde dat hij iemand wilde vermoorden en filmen, meldt de NCA in een persbericht op Twitter.



Macklin, geboren als David Bradley en voorheen bekend als Haitch Bradley, adverteerde in verschillende chatrooms. In zijn advertenties verklaarde hij een pedofiel te zijn en sloot hij steevast af met ‘NO MORALS !!!!’ (geen moraal). In december 2018 adverteerde Macklin in een onlinechatroom onder de naam ‘UK Perv’ en bood hij via een server toegang aan tot beeldmateriaal voor een maandelijks abonnement van 10 pond (11,50 euro).