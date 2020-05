Britse premier Johnson: ‘Dit is niet het moment om de lockdown te eindigen’

Vanaf aankomende woensdag mogen de Britten bijvoorbeeld meer dan één keer per dag naar buiten. Ze mogen dan in de zon zitten of sporten, maar alleen met de eigen familie. Johnson kondigde een alarmsysteem aan, dat het mogelijk zou moeten maken de beperkingen stapsgewijs te versoepelen. Het systeem draait om vijf fases, die elk een eigen kleur hebben. De rode, vijfde, alarmfase is dan de gevaarlijkste. Het land bevindt zich nu in fase vier, zei Johnson. Het systeem is gebaseerd op alarmfases die eerder zijn ingevoerd om tegen terrorisme te waarschuwen. Als het aantal coronagevallen blijft dalen, dan zouden winkels en scholen vanaf begin juni weer langzaam open kunnen. De horeca zou dan in juli kunnen volgen.