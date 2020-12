Britse premier Johnson geeft persconferentie over brexit

video Verbijste­ring om beelden van volgepakte vertrekhal luchthaven Charleroi

22 december Er is flink wat verontwaardiging ontstaan over enkele foto’s van opeengepakte reizigers in de vertrekhal van de luchthaven van Charleroi. Ze werden afgelopen weekend genomen, aan het begin van de kerstvakantie. ,,Egoïstisch”, klinkt het onder meer in de reacties. De beelden doen denken aan de enorme drukte op Schiphol, circa anderhalve week geleden.