Britse premier Johnson over brexit-ellende: ‘Niet mijn taak alle problemen op te lossen’

,,Het is niet mijn taak alle problemen in het Verenigd Koninkrijk op te lossen”, zegt premier Boris Johnson. Ook het bedrijfsleven moet volgens hem verantwoordelijkheid nemen. De brandstoftekorten en lege supermarktschappen in het Verenigd Koninkrijk moeten worden gezien als ‘keerpunt’ voor de opverende Britse economie na de coronapandemie, aldus de premier.

Met die positieve kijk hoopt Johnson zwartkijkers af te troeven. In de week waarin zijn Conservatieve Partij een congres houdt in Manchester spiegelt Johnson in interviews voor hoe het land zal gaan profiteren van hogere lonen en investeringen na het vertrek uit de Europese Unie. Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs is volgens hem een probleem dat overal voorkomt.

Het is vooral ook aan bedrijven oplossingen te vinden, aldus Johnson, die met zijn gebruikelijke optimisme een ‘nieuwe benadering’ in het vooruitzicht stelde met hogere lonen voor Britten in plaats van slecht betaalde migranten. Er is volgens hem geen alternatief dan het anders doen dan in het verleden.

Het Britse leger begon maandag met het afleveren van brandstof bij pompstations om de bevoorradingsproblemen die door chauffeurstekorten zijn ontstaan op te lossen. Ook aan slachthuismedewerkers is een tekort, waardoor meer dan 120.000 varkens dreigen te moeten worden afgemaakt. Johnson wuifde bezorgdheid hierover in eerste instantie weg, maar zei later tegen de BBC dat de regering geen ‘magische’ oplossing voor de vleesindustrie uit de hoed kan toveren.

