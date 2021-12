Britse premier reageert met afschuw op gruwelijke dood van mishandelde baby

Een schokkend geval van kindermishandeling is in Groot-Brittannië als een mokerslag aangekomen. Premier Boris Johnson heeft zijn afschuw uitgesproken over de dood van Star Hobson, een baby van 16 maanden oud. ‘We moeten kinderen beschermen tegen barbaarse misdaden’, zegt hij.

Star Hobson stierf op 22 september 2020 in de stad Keighley in het noorden van Engeland. Moeder Frankie Smith (20) en haar partner Savannah Brockhill (28) zijn gisteren schuldig bevonden aan de dood van het meisje. Ze sloegen en stampten Star.

‘De zestien maanden waarin Star Hobson leefde, kende twee helften’, schrijft de Britse omroep BBC over het drama. ‘De eerste was gevuld met de warmte van ware liefde, de tweede met koude, harteloze mishandeling.’ Vrienden en familie van het gezin waarschuwden tot vijf keer toe sociale diensten, maar zonder resultaat.

De Britse premier Boris Johnson reageert op Twitter dat hij ‘in shock‘ is. ‘We moeten kinderen beschermen tegen zulke barbaarse misdaden en hier onze lessen uit trekken’, klinkt het.

Concertticket

Toen het meisje in september vorig jaar dood werd verklaard, bleek ze door Brockhill, de partner van moeder Frankie Smith, gestampt en geslagen te zijn in de maag. De aanleiding was dat de baby een concertticket zou verscheurd hebben.

,,Ze zag eruit alsof ze niet goed kon ademen”, vertelde Smith in de rechtbank. ,,Ik zei tegen haar dat we hulp nodig hadden maar Savannah zei nee, het komt wel goed.” In het kwartier dat volgde werd een ambulance gebeld en zocht het koppel op internet op hoe ze ‘een baby uit shock’ moesten krijgen. Het bleek te laat, het meisje was overleden.

Schedelbreuk

In het ziekenhuis bleek dat er meer aan de hand was. Er werden tal van verwondingen ontdekt die voorafgingen aan de fatale klappen: een scheenbeenbreuk, een schedelbreuk en tal van blauwe plekken.

Moeder Frankie Smith (20) en haar partner Savannah Brockhill (28).

Moeder Frankie Smith (20) gaf in de rechtbank toe dat ze ‘gemeen’ was geweest tegen haar dochter. Haar advocaten voerden echter aan dat de vrouw intellectueel beperkt is. Ze zou slechts een IQ van 70 hebben en de neiging hebben zich te laten sturen door iemand die zegt wat ze moet doen.

Door de rechtbank is partner Brockhill (28) schuldig verklaard aan moord. Smith is schuldig aan het veroorzaken en toelaten van de moord op haar dochter. Hoewel het 16 maanden oude meisje tal van verwondingen had, zochten beiden nooit medische hulp.

Uitvluchten

Vrienden en familie waren in de maanden voorafgaand aan het drama bezorgd over de talrijke blauwe plekken bij het meisje. Tot vijf keer toe werden sociale diensten gewaarschuwd. Maar Brockhill en Smith verzonnen telkens uitvluchten. Het ging om ‘ongelukjes’ of de klachten waren volgens hen ingediend door mensen die niets moesten hebben van hun relatie.

Star Hobson werd amper 16 maanden oud.

Het scheenbeen van Star Hobson was volgens dokters twee tot vier weken voor haar dood gebroken, maar bleek in de week voor ze om het leven kwam opnieuw gebroken. De breuk werd telkens veroorzaakt door ‘krachtig draaien‘. De schedelbreuk van het meisje bleek vijf tot tien dagen oud.

Camerabeelden

Na de dood van de baby ontdekten rechercheurs camerabeelden in de fabriek waar Brockhill als bewakingsagente werkte. Daarop was te zien hoe ze het meisje, terwijl die in een auto zat, binnen drie uur tijd 21 klappen toediende. Dat gebeurde met ‘aanzienlijke kracht’. Daardoor viel het meisje op een bepaald moment uit de wagen, waarna ze meteen bij de nek werd gepakt.

Los van het fysieke geweld waaraan het meisje overleed, heeft ze volgens de rechtbank in de maanden voor haar dood ook psychologisch zwaar geleden.

Overgrootvader David Fawcett reageerde na de rechtszaak tevreden op de veroordeling van Brockhill voor moord. ,,Ze kwam opgestaan uit de hel en verwoestte ons leven”, zegt hij. Volgens hem werd moeder Smith door haar volledig gebrainwasht. Hij trekt zich op aan zijn herinneringen van toen het spelende en lachende meisje nog bij hem op bezoek kwam.

Brockhill zelf omschrijft zich in een uitgelekte Snapchat-video als ‘de nummer één psycho’. Daarin waarschuwt ze anderen ervoor geen vriendschapsverzoeken naar haar vriendin te sturen. ,,Ik ben een psycho als het gaat om mijn vriendin”, schrijft ze erbij. ,,Hou het veilig, stuur haar geen berichten.”

De Britse premier zegt geshockeerd te zijn door de 'Barbaarse misdaad'.

Moeder Frankie Smith (20) en haar partner Savannah Brockhill (28).