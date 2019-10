Britse premier wil gesprek met Europese leiders over brexitdeal

video Grootste schip ooit wurmt zich door supersmal­le Kanaal van Korinthe

12 oktober Terwijl bijna duizend passagiers hun adem inhielden, is de kapitein van cruiseschip Braemar er in geslaagd het 22,5 meter brede vaartuig zonder ook maar één schrammetje door het supersmalle Kanaal van Korinthe in Griekenland te loodsen. De 6,3 kilometer lange vaarweg tussen het vasteland en schiereiland Peloponnesos is gemiddeld 25 meter breed maar op enkele plekken 23 meter waardoor soms aan weerszijden van het gevaarte maar 25 centimeter ruimte over bleef.