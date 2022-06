Britse rechter laat behandeling hersendode Archie (12) staken, ouders protesteren: ‘Zijn hart klopt nog’

Archie is al enige tijd het middelpunt van een juridisch geschil. Zo zijn artsen er bijna zeker van dat Archie hersendood is. Maar volgens de ouders klopt het hart van hun zoon nog en zou hij onlangs in de hand van zijn moeder hebben geknepen.

De 12-jarige Archie werd op 7 april bewusteloos gevonden in zijn woning in het Oost-Engelse Southend in Essex. Volgens de moeder van het kind zou hij hebben deelgenomen aan een TikTok-challenge en zichzelf verstikt hebben. Sinds het incident in april is Archie buiten bewustzijn en heeft hij geen teken van leven meer gegeven. De artsen van het Royal London-ziekenhuis, waar de jongen wordt behandeld, oordeelden dan ook al eerder dat het kind ‘hoogstwaarschijnlijk hersendood is’ en de behandeling moet worden stopgezet.

De ouders Hollie Dance en Paul Battersbee vonden daarentegen dat hun zoon levensondersteuning moest blijven krijgen.

Beademing stopzetten

Het Britse hooggerechtshof heeft nu beslist over de zaak. ,,Ik stel vast dat Archie op 31 mei 2022 om 12 uur is overleden, kort na de MRI-scans die die dag zijn gemaakt”, aldus de rechter in een schriftelijke uitspraak. ,,Ik stel vast dat de onomkeerbare beëindiging van de hersenstamfunctie ongetwijfeld is vastgesteld. Ik geef toestemming aan de artsen van het Royal London-ziekenhuis om de kunstmatige beademing van Archie Battersbee stop te zetten.‘’

Archie’s moeder is ‘diep bedroefd en extreem teleurgesteld’ door de uitspraak. Ze laat weten dat de familie van plan is om in beroep te gaan. ,,Na een wekenlange juridische strijd, terwijl ik eigenlijk liever aan het bed van mijn kleine jongen wilde staan, is het niet voldoende om de uitspraak te baseren op een MRI-test (...). Dit zou de eerste keer zijn dat iemand ‘hoogstwaarschijnlijk dood’ is verklaard door een MRI-test”, aldus Dance.

Volgens haar heeft haar zoon niet genoeg tijd gekregen. ,,Zijn hart klopt nog en hij heeft mijn hand al vastgenomen. Als zijn moeder weet ik dat hij er nog is.”

Beste zorg

In een verklaring benadrukt de medisch directeur van het Royal London-ziekenhuis, Alistair Chesser, dat Archie de ‘beste zorgen’ zal krijgen bij de stopzetting van de beademing. ,,We zorgen er ook voor dat de familie de tijd heeft om te beslissen of ze in beroep willen gaan vooraleer er veranderingen in de zorg plaatsvinden.‘’

De rechter heeft de beslissing naar eigen zeggen gemaakt in het belang van Archie. ,,Als hij in een kunstmatige coma blijft, staat hem waarschijnlijk een plotse dood te wachten. De vooruitzichten op herstel zijn nihil”, zei ze. ,,Hij heeft geen plezier meer aan het leven en zijn hersenschade gaat niet meer verbeteren.‘’