Britse rechter wijst voorwaardelijke vrijlating WikiLeaks-oprichter Assange af

Wiki­leaks-oprichter Assange mag niet worden uitgele­verd aan VS

4 januari WikiLeaks-oprichter Julian Assange (49) kan niet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft een Britse rechter besloten. In de VS wacht de omstreden journalist mogelijk 175 jaar celstraf wegens de publicatie van geheime Amerikaanse militaire documenten op zijn site in 2010. De Amerikanen gaan tegen de uitspraak in beroep.