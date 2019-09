'Britse regering waarschuwt rebellen: straf voor meestemmen met oppositie'

Orkaan Dorian komt op volle kracht aan op Bahama's

8:00 Orkaan Dorian is zondag op volle kracht aan land gegaan in Elbow Clay, op de Abaco-eilanden in het noorden van de Bahama's. De komst van de orkaan ging gepaard met windstoten tot wel 350 kilometer per uur, metershoge vloedgolven en stortregens. Daken werden van huizen geblazen, auto's werden omver geworpen en hoogspanningspalen werden uit de grond gerukt. Het Amerikaanse nationale orkaancentrum (NHC) spreekt van een ‘catastrofale’ orkaan.