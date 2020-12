Britse schrijver John Le Carré (89) overleden

‘John Le Carré was een onbetwiste grootheid van de Engelse literatuur’, is te lezen in de verklaring gedeeld door Johnny Geller, baas van agentschap Curtis Brown. ‘Hij heeft het tijdperk van de Koude Oorlog gedefinieerd.’ In de verklaring wordt benadrukt dat de schrijver is overleden aan een longontsteking en niet door een besmetting met het coronavirus.



De familie van de auteur laat weten ‘diep bedroefd’ te zijn door het overlijden van Le Carré. Hij laat zijn vier kinderen en vrouw Jane achter.



Carré werd beroemd met thrillers en spionageromans waaronder Tinker, Tailor, Soldier, Spy en The Spy Who Came in From the Cold.