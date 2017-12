Britse vicepremier stapt op na porno-onderzoek

Ouders radeloos; onbekenden stelen zerk van kindergrafje

19:50 In het Belgische Oordegem is deze week de zerk van een kindergraf gestolen. Weer een zware klap voor moeder Wendy Geldof (33) en vader Jeremy Vermeersen (35). ,,Eerst ons kindje moeten afgeven en nu dit. We begrijpen niet dat iemand ons zoiets kan aandoen.”