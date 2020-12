Britse virusvariant ook in Nederland, regering stelt vliegverbod in tot 1 januari

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat zondag om 06.00 uur in en geldt tot 1 januari.

Het vliegverbod geldt niet voor vrachtvervoer. De regering onderzoekt de mogelijkheden voor aanvullende maatregelen tegen reizigers die op een andere manier naar Nederland willen, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Ook wordt er met andere EU-lidstaten gekeken naar maatregelen tegen verdere verspreiding van de nieuwe variant vanuit het Verenigd Koninkrijk. “Het kabinet is zich bewust van het feit dat het instellen van een vliegverbod een zeer zware maatregel is, maar acht deze maatregel gerechtvaardigd gelet op de situatie.”

Uit een bemonstering van een casus in Nederland, begin december, is een virus met de variant zoals beschreven in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld, meldt het kabinet. Deze bemonstering wordt verder onderzocht. Met de GGD wordt gekeken om wie het gaat, hoe diegene besmet is geraakt en of meer gerelateerde gevallen bekend zijn. De mutatie kwam naar voren uit een steekproef van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat wekelijks de hele samenstelling van de ontdekte virussen bekijkt.

De Britse mutatie van het coronavirus zou veel sneller overdraagbaar zijn dan de variant die al rondging en is moeilijker detecteerbaar, schrijft de regering. Het RIVM heeft het kabinet geadviseerd ‘eventuele introductie van deze virusstam vanuit het Verenigd Koninkrijk maximaal te beperken’.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het reizen per auto, boot en trein vanuit het Verenigd Koninkrijk nog wel mogelijk is. Maar wordt afgeraden, ‘tenzij strikt noodzakelijk of om terug te keren naar Nederland’. Het ministerie benadrukt dat mensen die in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine moeten.

Extra besmettelijk

Volgens de Britse premier Boris Johnson is de nieuwe variant tot 70 procent meer besmettelijk. Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat de nieuwe variant van het virus dodelijker is of minder goed te voorkomen met de nieuwe vaccins. Johnson kondigde zaterdagavond strenge lockdown-maatregelen aan in Londen en het zuidoosten van Engeland. Daar verspreidt de nieuwe variant van het virus zich erg snel.

De nieuwe stam, die de wetenschappelijke naam SARS-COV-2 VUI 202012/01, is voor het eerst in september ontdekt. De mutatie is vooral gevonden in het zuidoosten van Engeland, maar is ook in Wales vastgesteld. Verder zijn gevallen bekend in België, Denemarken en in Australië.