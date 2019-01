Britten aan de buis gekluisterd voor Brexit The Movie

In een uitzending van het actualiteitenprogramma Newsnight verklaarde een collega van Cummings ooit dat hij het was die de slogan bedacht ‘Vote leave, take control’ en die later verfijnde naar ‘Vote leave, take back control’ (zeg maar: ‘Stem Brexit en pak de zeggenschap over onszelf terug’). Het bleek een voltreffer. De inmiddels afgeserveerde Brexit-kampioen Boris Johnson gebruikte de ‘take control’-formule liefst zeven keer in de eerste minuut van een verklaring.



De film is spannender dan de echte campagne, oordeelt The Independent. Wellicht om die reden hebben de filmmakers het personage van premier Cameron er maar uit gemonteerd. De ultieme vernedering voor de man die volgens vakgenoten geschiedenis zal schrijven als blunderaar eerste klas. Hij blijkt nu ook te saai voor een film. Arme Cameron.



De echte Dominique Cummings wordt overigens allerminst gevierd binnen de Conservatieve Partij waarvan hij eens zei dat ,,alleen de euro minder populair was”. Cummings verstaat de kunst om met bijna iedereen ruzie te maken, ook partijgenoten. Of de Conservatieve premier May blij zal zijn met de vertoning van de film juist op dit moment valt te betwijfelen. Volgende week moet er over haar moeizaam verkregen akkoord in het Lagerhuis worden gestemd.