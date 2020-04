Britten houden adem in over toestand premier Johnson die op intensive care ligt

Het Verenigd Koninkrijk wacht met ingehouden adem op nieuws over hun premier Boris Johnson die gisteravond is overgebracht naar de intensive care van het St. Thomas Hospital in Londen. Zijn precieze gezondheidstoestand is niet bekend, maar goed geïnformeerde bronnen zeggen dat hij gistermiddag ademhalingsproblemen kreeg, waarna hij werd overgebracht naar de ic.

Volgens de regeringsverklaring was dat een voorzorgsmaatregel, nadat de gezondheid van de 55-jarige Britse premier gistermiddag verslechterde. De premier was bij bewustzijn, en had geen beademing nodig. Hij zou zijn overgebracht naar de intensive care voor het geval dat nodig zou zijn gedurende de nacht.

Johnson kreeg elf dagen geleden last van coronasymptomen en deed afgelopen anderhalve week vrij nonchalant over zijn toestand. In videoboodschappen aan het volk sprak hij over ‘milde symptomen’, die later ‘hardnekkig’ bleken, maar dat hij ‘gewoon doorwerkte’. Ook toen hij op zondagavond werd overgebracht naar het St. Thomas Hospital in Londen bleef de toon van zijn woordvoerder vergelijkbaar. Ook die stap was een voorzorgsmaatregel, Johnson zou onderworpen worden aan wat routineonderzoeken: niks aan de hand. Toen gisteravond het nieuws naar buiten kwam dat hij was opgenomen op de ic sloeg dat dan ook in als een bom.

Volledig scherm Het ziekenhuis waar Johnson op de intensive care ligt. © EPA

Droevig

Wereldleiders als Emmanuel Macron (Frankrijk), Justin Trudeau (Canada) en Donald Trump (VS) lieten weten te hopen dat Johnson snel herstelt. Britse politieke tegenstanders reageerden geschokt: ‘Dit is verschrikkelijk droevig nieuws. Het hele land denkt aan de premier en zijn familie tijdens deze ongelofelijk moeilijke tijd’, twitterde kersvers Labourleider Keir Starmer. SNP-leider en premier van Schotland Nicola Sturgeon, normaliter geen vriendin van Johnson, liet weten dat ze aan hem en zijn familie denkt, en dat ze hem het allerbeste wenst.



Ook Johnson’s collega’s van de Conservatieve Partij laten van zich horen. ‘Blijf vechten Boris, het hele land staat achter je’, twitterde oud-minister Jeremy Hunt. Matt Hancock, de minister van Volksgezondheid die zelf ook corona opliep, schreef: ‘De beste wensen voor Boris Johnson en zijn geliefden. Ik weet zeker dat hij de best mogelijke zorg krijgt’.

Schok

De schok dreunt na in het Verenigd Koninkrijk: alle voorpagina’s van de ochtendkranten zijn ervoor ingeruimd. De linkse Daily Mirror kopt: ‘Zieke Boris vecht voor zijn leven’, terwijl het rechtse The Sun het nog simpeler houdt: ‘Boris op de intensive care’. Wat je politieke voorkeur ook is, een premier op de ic is zorgelijk, zeker in deze crisistijd. Dat brengt nog meer onzekerheid, onduidelijkheid en onrust met zich mee in een periode waarin ontzettend moeilijke beslissingen moeten worden genomen over gezondheidszorg en de economie.