Britten krijgen bonus van 418 euro per maand voor opvang Oekraïner

Britten die hun huis openstellen voor Oekraïense vluchtelingen krijgen een bonus van 350 pond (418 euro) per maand, heeft minister van Huisvesting Michael Gove volgens Britse media aangekondigd. De minister omschrijft de vergoeding als een ‘bedankje van de overheid.’ Voor Nederlanders zit zo'n compensatie er hoogstwaarschijnlijk niet in.

Gove roept op tot ‘een nationale inspanning’ voor mensen die zich in een wanhopige situatie bevinden. ,,De crisis in Oekraïne heeft gezorgd voor een schokgolf in de wereld, aangezien honderdduizenden onschuldige mensen gedwongen zijn hun huizen te ontvluchten en alles achter te laten wat ze kennen en liefhebben”, aldus de minister.

Om voor de bonus in aanmerking te komen geldt wel dat de Britten de Oekraïners minimaal een half jaar onderdak moeten bieden en dat ze in ruil daarvoor geen huur mogen vragen. Daarnaast moeten ze kunnen aantonen dat de woonruimte die ze aanbieden aan bepaalde eisen voldoet en de overheid kan controleren of ze in het bezit zijn van een strafblad.

Veel kritiek

De Britse regering heeft de afgelopen weken veel kritiek ontvangen vanwege de aanpak van de vluchtelingencrisis in het land. Zo moesten Oekraïense vluchtelingen door bureaucratische rompslomp rond het visumproces lang wachten voordat ze geholpen werden. Maar ook deze bonus leidt tot kritiek, omdat veel vluchtelingen vaak getraumatiseerd en gedesoriënteerd zijn. Critici stellen dat deze slachtoffers van de oorlog niet zomaar bij mensen thuis geplaatst kunnen worden zonder deskundige hulp.

Oekraïners mogen alleen met een visum het Verenigd Koninkrijk in. Dat kunnen ze krijgen als ze familie of een zogeheten referent in het land hebben. Om de verwerking van de aanvragen te versnellen, moeten sinds donderdag alleen Oekraïners zonder paspoort nog naar een speciaal visumkantoor. Vluchtelingen met paspoorten mogen hun verzoek nu ook online indienen.

Via het ‘Homes for Ukraine’-plan kunnen Oekraïners die niemand in Groot-Brittannië kennen toch een sponsor toegewezen krijgen, waardoor ze in het land mogen blijven. De Britse regering verwacht dat de regeling maximaal drie jaar nodig zal zijn.

11.000 vrijwilligers

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie is er geen sprake van dat een dergelijke regeling ook in Nederland wordt ingevoerd. Wel wordt er gekeken naar een leefgeldvergoeding voor vluchtelingen en of het opvangen van vluchtelingen door mensen met een uitkering geen negatieve invloed op die uitkering heeft.

De hulpbereidheid van Nederlanders is ook zonder vergoeding groot. VluchtelingenWerk liet gisteren weten dat zich de afgelopen twee weken meer dan 11.000 vrijwilligers bij hen hebben gemeld. ,,Gesprekken over hoe de particuliere opvang vorm gaat krijgen, lopen nog. Of een vergoeding daarbij ook een gespreksonderwerp is, weet ik op dit moment niet. Aan enthousiasme ontbreekt het in ieder geval niet in Nederland’’, laat een woordvoerder weten.

Moeizaam

De opvang verloopt desalniettemin ook in Nederland moeizaam. Zo’n 35.000 Nederlanders hebben zich inmiddels aangemeld als gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen, maar hun opvangplekken blijven voorlopig nog ongebruikt. Overheid en particuliere organisaties wijzen naar elkaar voor het opvullen van die plekken.

Een woordvoerder van het Rode Kruis laat weten dat het ‘niet de vraag is of, maar wanneer’ deze particuliere opvangplekken nodig zijn. ,,De particuliere opvang is een noodgreep als alle andere plekken vol zitten. Gezien de enorme vluchtelingenstroom zal dat zeker gebeuren.’’

Oekraïners die zich bij een gemeente of aan de landsgrenzen melden, worden via het ‘knooppunt coördinatie en informatie Oekraïne’ over de locaties verdeeld. Veel van deze vluchtelingen worden opgevangen door gemeenten, die kiezen vaak voor grote opvangplekken zoals sporthallen. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn er nu achtduizend plekken. ,,En daarvoor hebben zich inmiddels drieduizend vluchtelingen gemeld”, aldus een woordvoerder.