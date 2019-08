Britten maken zich zorgen over in China vermiste handelsattaché

,,We zijn ernstig bezorgd over berichten dat een lid van ons team is aangehouden bij zijn terugreis van Shenzhen naar Hongkong”, zegt het ministerie in een verklaring. Die mededeling volgde op een bericht van de nieuwssite HK01, die meldde dat Cheng werd vermist en niet uit China zou zijn teruggekeerd van zijn dienstreis.



De site noemt een Taiwanese vriendin als bron en beschrijft hoe de handelsattaché vanuit de hogesnelheidstrein tussen Shenzhen en Hongkong meldde dat hij op de terugweg was. Onduidelijk is of hij de grens tussen China en Hongkong in het ondergrondse treinstation in Hongkong is gepasseerd en waar hij nu verblijft.