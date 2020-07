Britten massaal weer naar de pub: 8,5 miljoen liter bier, afstandsregel niet altijd gerespecteerd

De Engelsen zijn vandaag massaal teruggekeerd naar de pubs. Die waren meer dan drie maanden lang gesloten vanwege het coronavirus. Britse media schatten dat er 15 miljoen ‘pints’ aan bier over de toonbank gaan of al zijn gegaan. Dat komt neer op 8,5 miljoen liter bier.

De pubbezoekers mogen dat volgens de coronaregels niet aan de bar consumeren, maar moeten dat doen op plaatsen waar ruimte is om afstand van elkaar te houden.Op beelden van The Daily Mail is te zien hoe grote groepen bierdrinkers zich buiten op straat niet aan de afstandsregels houden. Dicht op elkaar gepropt proosten ze voor de camera. De regering wees er nochtans op de voorschriften te respecteren. Groepjes mochten samen uit, op voorwaarde dat ze zeker een meter van elkaar verwijderd bleven.

Een groep drinkers heeft voor de foto wel voorzorgsmaatregelen genomen en zit vlakbij elkaar aan een tafeltje in een pub in speciale beschermde witte pakken met mutsen en maskers. Maar voor de ‘pints’ in hun handen zal het mondmasker waarschijnlijk hebben moeten wijken.

Hogere prijzen

Ongeveer 23.000 pubs openden vandaag de deuren weer. In de kroegen zelf is veel veranderd. Zo mogen er bijvoorbeeld maar een beperkt aantal gasten naar binnen en is livemuziek niet toegestaan. Voor sommige pubs stonden om 07.00 uur ‘s morgens al klanten te wachten tot de deuren opengingen.

Het enthousiasme wordt vermoedelijk iets getemperd door de hogere prijzen van de consumpties. In de horeca proberen ondernemers de in de lockdown verloren inkomsten nu een beetje te compenseren met hogere prijzen. Maar volgens deskundigen komt dat dit jaar niet meer goed. De meeste pubs zouden in de komende 12 maanden geen winst meer kunnen maken.

Premier Boris Johnson kondigde de verdere versoepeling van de coronamaatregelen een tweetal weken geleden aan. Gisteren waarschuwde hij nog dat zijn regering lokale lockdowns kan invoeren als zou blijken dat de afstandsregels niet nageleefd worden. Op terrassen mochten klanten al langer weer bediend worden.

Restaurants, kapsalons en bioscopen mochten vanaf middernacht klanten ontvangen na een verplichte sluiting van drie maanden. ‘Trimdependence day’, heet dat in de volksmond, een variant van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Pubs moesten enkele uren langer wachten, net om uitspattingen tegen te gaan. Met een virale hashtag als ‘Super Saturday’ kwam daar echter niet veel van in huis. Heel wat Britten maken zich dan ook zorgen over de mogelijke gevolgen.

