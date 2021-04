‘Britten sturen twee oorlogsschepen naar de Zwarte Zee’

Toestand Navalny kritiek: ‘Hij kan elk moment overlijden’

17 april Aleksej Navalny staat op de rand van de dood. Zijn gezondheid is na ruim twee weken hongerstaking zo verslechterd, dat de kans op acuut nierfalen of een hartstilstand groot is. Als hij niet snel medische hulp krijgt, kan hij ‘elk moment’ overlijden. Dat schrijven zijn artsen op sociale media.