Britten verhogen dreigingsniveau na aanslag Wenen, Duitsers verhoogd waakzaam aan grens

Biden aan kop in de laatste peilingen, twijfel over juistheid

2 november De Democratische presidentskandidaat Joe Biden staat in bijna alle peilingen voor op president Donald Trump. Dat was in 2016 ook het geval met Hillary Clinton, die de strijd uiteindelijk verloor van Trump. Veel peilbureaus zeggen na 2016 hun methodes te hebben aangepast, maar sommige van hen twijfelen over hoe correct de huidige peilingen zijn.