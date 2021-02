Britten wijzen de weg met virusstreepjescodes

Nergens ter wereld brengen wetenschappers het coronavirus zo goed in kaart als in het Verenigd Koninkrijk. Dit volgsysteem geldt als de sleutel om de pandemie de baas te worden.

Miljardairs als Bill Gates en George Soros spelen tijdens de pandemie een hoofdrol in complottheorieën. Als poppenspelers zouden ze het virus willen gebruiken voor sinistere plannen om de macht naar zich toe te trekken. Vooraanstaande onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk zien in hen juist de oplossing om corona beheersbaar te krijgen. De mutaties van Covid-19 blijven door geldgebrek in derdewereldlanden nu onopgemerkt.

,,Ik hoop dat weldoeners heel veel geld gaan steken in het in kaart brengen van het virus”, zegt Dr Ewan Harrison, verbonden aan het Covid-19 Genomics UK Consortium (COG). ,,Het is van essentieel belang dat we de ontwikkeling ervan wereldwijd volgen, opdat we het virus steeds een stap voor blijven.” Met de ingewonnen informatie kunnen farmaceuten hun vaccins tijdig aanpassen om een nieuwe uitbraak te voorkomen.

Zwaarst getroffen

Met 111.000 doden geldt het Verenigd Koninkrijk als een van de zwaarst getroffen landen op aarde. De wereld keek met stijgende verbazing naar het beleid van de Britse overheid. Inmiddels dient het VK als gidsland met zijn vaccinatieprogramma en ‘genome sequencing’, het ontleden van virussen en ze voorzien van een unieke streepjescode. Elke mutatie krijgt een aparte naamkaart.

Professor Sharon Peacock van de University of Cambridge verstuurde op 4 maart 2020 naar vijf collega’s een e-mail. ,,We moeten een ‘pathogen sequencing’-netwerk opzetten”, herhaalt ze tijdens een online briefing voor buitenlandse correspondenten haar boodschap. ,,Dit virus gaat muteren.” Dit leidde tot de oprichting van COG. Met 20 miljoen pond aan subsidie kon de autoriteit op het gebied van infectieziekten drie weken later aan de slag.

COG, dat in laboratoria wekelijks 20.000 virussen scant, kwam niet uit de lucht vallen. Het VK heeft dertig jaar ervaring met sequencing. In 2013 zagen Britse wetenschappers in West-Afrika de meerwaarde van het volgsysteem tijdens de ebolacrisis. Door technologische vooruitgang zijn de kosten inmiddels overzichtelijk. ,,Iets wat het VK doet en niet aarzelt om te gebruiken”, verduidelijkt professor Judy Breuer van University College London.

De opgedane kennis houdt COG niet voor zichzelf. Alle gegevens worden geüpload naar Gisaid, een internationaal dataplatform. De gehanteerde methodes staan online. Webinars en instructievideo’s op YouTube staan klaar. Peacock: ,,We houden wekelijks vragenuurtjes om mensen te helpen met het oplossen van problemen. De frequentie daarvan gaan we flink opvoeren.”

Gevreesde variant

Dat Brazilië, Zuid-Afrika en het VK een gevreesde variant naar zich hebben vernoemd, berust niet op toeval. Deze landen brengen het virus structureel in kaart. Evenmin toevallig vertonen ze gelijkenissen. ,,Alle hebben ze de mutatie E484K”, zegt Peacock. ,,Een aanpassing waarmee het virus het immuunsysteem kan ontwijken. Om te overleven zoekt het virus naar een weg om mensen die voorheen immuun waren alsnog te infecteren.”

Harrison, een van de vele academici verbonden aan COG, denkt dat bepaalde mutaties dan ook door vaccinatie komen. ,,Dat zie je ook met de griep. Niets dat we niet voorspelden.” Hij maakt zich meer zorgen over lokale nu nog relatief ongevaarlijke varianten die zich langzaam steeds verder ontwikkelen. ,,Die houden we nauwkeurig in de gaten. Vaccins zijn de oplossing, maar net als met influenza zal corona iets worden waarmee we moeten leren leven.”

Voor Harrison moet sequencing hierbij leidend zijn. Weldoeners als Gates en Soros roept hij daarom op om hun steentje bij te dragen. ,,We hebben de middelen, nu moet iedereen het nog gaan en kunnen gebruiken. We hebben veel blinde vlekken op de kaart.” Peacock plaatst hierbij een kanttekening. ,,Het belangrijkste is dat het aantal besmettingen naar beneden gaat. Dan kan het virus zich niet meer zo vaak vermenigvuldigen.”

