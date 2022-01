Britten zijn klaar met Johnson: ‘Heeft geen idee wat er omgaat in hoofden van gewone mensen’

video Na volksop­roer likt Kazachstan de wonden: ‘Ik hoop dat stem van het volk nu gehoord wordt’

Een week na de hevige rellen is de rust in Kazachstan enigszins teruggekeerd. De volksopstand na een verhoging van de lpg-prijzen was de eruptie van een rommelende vulkaan van onvrede. De Nederlandse ondernemer Mathijs Olij (44) was er getuige van.

13:00