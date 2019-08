Broertjes (4 en 6 jaar) lopen weg en zetten buurt op stelten: 15.000 euro schade

Nieuwe bosbranden teisteren Grieken­land en Cyprus

13:18 In Griekenland en op het mediterrane eiland Cyprus houden bosbranden al dagenlang mensen in spanning. Na weken van droogte en sterke wind braken vandaag voor de derde opeenvolgende dag talloze bosbranden uit. Het ergst was de situatie op het Griekse eiland Evia en in de regio rond de stad Thebe ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene, zei de brandweer.