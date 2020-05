Broertjes vinden voor 100.000 euro aan goudstaven bij bouwen hut

De ouders van de twee jongens besloten half maart, toen de lockdown werd aangekondigd, het drukke Parijs te ontvluchten en het isolement uit te zitten in het huis van de ouders van de vader. In Vendôme, een klein stadje ten zuidwesten van Parijs, brachten ze hun tijd door. Er was een grote tuin waarin de twee broertjes, beiden rond de tien jaar oud, konden spelen en ravotten.



Daar hoorde ook het maken van een hut bij. Met takken en bladeren werd een huisje gebouwd. Oude lakens van oma zouden de aankleding vormen. ,,Toen zij een aantal lakens pakten in huis, vielen daar twee vrij zware dingen uit’’, zei veilingmeester Philippe Rouillac deze week in lokale media. ,,De jongens schonken er in eerste instantie geen aandacht aan en legden ze terug in de kast.’’