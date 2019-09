Brugramp Genua: CEO van wegbeheerder Atlantia stapt op

29 lichamen gevonden in Mexicaans massagraf: waarschijn­lijk drugsafre­ke­ning

21:13 In de Mexicaanse stad Guadalajara zijn vandaag 29 lichamen gevonden die in plastic waren gewikkeld. De lijken lagen begraven in de grond, zo werd vandaag bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat het om een massale afrekening in het drugscircuit, iets wat vaker voorkomt in Mexico.