Bruidegom en bruiloftsgasten komen om bij auto-ongeluk Vietnam

Spaanse taxi-oor­log legt steden plat

3:14 De staking van taxichauffeurs die er sinds woensdag voor zorgt dat in Barcelona al dagen vrijwel geen taxi te krijgen is, breidt zich uit naar diverse andere Spaanse steden. Ook de 'taxista's' in Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza, Málaga en Logroño hebben zich bij de actie aangesloten.