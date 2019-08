Bruidspaar overleeft bomaanslag op trouwfeest: ‘Ik zal nooit meer gelukkig zijn’

Bij de explosie in een trouwzaal in de Afghaanse hoofdstad zijn minstens 63 doden en 182 gewonden gevallen. De bruid en bruidegom overleefden de aanslag, maar zijn in shock. Bruidegom Mirwais haalt tegenover lokale media terug hoe hij enkele uren voor de explosie nog vrolijke gasten welkom heette op het feest. Slechts enkele uren later zag hij de vele lichamen worden weggedragen.



,,Mijn geluk is omgeslagen in diep verdriet’’, zegt hij. ,,Ik ben mijn broer kwijtgeraakt, vrienden, familieleden. Ik zal in dit leven nooit meer geluk kunnen vinden. Ik zal het nooit kunnen vergeten.’’ Hij vertelt hoe zijn familie en bruid in shock zijn. ,,Ze kunnen niet meer praten. Mijn bruid valt steeds flauw.’’ Haar vader laat lokale media weten dat veertien leden van hun familie ook om het leven zijn gekomen.



Op foto's is te zien hoe de eerste begrafenissen al hebben plaatsgevonden. Bruidegom Mirwais is er niet bij geweest. ,,Ik kan niet naar de begrafenissen. Ik voel me zo zwak’’, zegt hij. ,,Ik weet dat dit niet het laatste lijden van ons Afghanen zal zijn. Dat lijden zal doorgaan.’’