Brussel belooft 140 miljard tegen hoge energieprijzen

Belangrij­ke Duitse uitgevers­baas onder vuur na mail waarin hij ‘bidt’ dat Trump nog eens president wordt

Mathias Döpfner, de bestuursvoorzitter van de Duitse uitgeverij Axel Springer, ligt hevig onder vuur in eigen land, nadat is uitgelekt dat hij zijn steun heeft uitgesproken aan Donald Trump. In een omstreden e-mail schreef Döpfner ‘te bidden’ dat Trump wederom president van de Verenigde Staten zou worden.

