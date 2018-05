Brussel biedt West-Balkan ‘Europees perspectief’

Grote promotoren van nauwere banden met de West-Balkan zijn Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Raadsvoorzitter Donald Tusk, die allebei vinden dat Europa zijn ‘achtertuin’ al veel te lang heeft verwaarloosd. We riskeren er nieuwe conflicten en instabiliteit mee, zo waarschuwde Juncker vorig najaar in zijn State of the Union, en net daaraan hebben Europa en de wereld geen behoefte.



Tegelijkertijd moeten de Balkanlanden niet denken dat hun bedje vanzelf wordt gespreid. Ze zullen hun onderlinge spanningen en conflicten moeten begraven en zichzelf moeten klaarstomen voor kwalificatie. Om daarbij een handje te helpen grijpt Europa terug op een beproefd concept waarmee het 70 jaar geleden zelf letterlijk uit de as herrees: hulp gekoppeld aan verplichte regionale samenwerking.



Destijds heette dat Marshall-hulp, nu ‘connectiviteit’. Door de Balkanlanden betere verbindingen te helpen opbouwen – tussen hen onderling en tussen hen en de EU – komt er vanzelf meer samenwerking, en daarmee groei en welvaart, zo is het idee. Het gaat daarbij om wegverbindingen, maar ook directe vliegverbindingen, sneller en beter internet en energienetwerken. Nu, aldus een EU-topambtenaar, zit je vanuit sommige Balkanhoofdsteden sneller in China of Japan dan in een andere Balkanhoofdstad.