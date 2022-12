Brussel en Bulgarije boos over opmerking Rutte: ‘Hij moet oppassen’

In Brussel en Bulgarije is uiterst verontwaardigd gereageerd op de suggestie van premier Rutte dat Bulgaarse grenswachten zijn om te kopen met een biljet van 50 euro.

,,Daar is bij ons weten absoluut geen sprake van’’, zei Eurocommissaris Yiva Johansson vanmorgen op een persconferentie in Brussel. ,,Bulgarije heeft het volste recht toe te treden tot Schengen en ik verwacht ook dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken donderdag dat besluit zullen nemen.”

Nederland wijst toetreding van Bulgarije vooralsnog af. Het land zou nog kampen met corruptie aan de grens. ,,Kun je niet als er wel een grenshek staat met een 50 eurobiljet alsnog langs de grens komen?, zei Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. ,,Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik wil expliciet vastgesteld hebben dat het niet gebeurt.” De toetreding van Roemenië en Bulgarije, zo oordeelde een Kamermeerderheid al eerder, zou ‘veiligheidsrisico’s voor Nederland en het gehele Schengengebied kunnen opleveren’.



Het kabinet heeft zijn verzet tegen Roemenië en eerder al Kroatië opgegeven, maar houdt tegenover Bulgarije de poot stijf. De Europese Commissie en het Europees Parlement en de meeste andere lidstaten vinden dat de drie landen aan de voorwaarden voldoen om deel uit te maken van de zone waarbinnen burgers vrijwel ongehinderd kunnen reizen.

Vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Commissie zei maandagmorgen: ,,Zij die aan ons oordeel twijfelen moeten eens beseffen dat uitbreiding van het Schengengebied leidt tot méér controle over de vluchtelingenstroom, niet tot minder.” Hij wees op de versterking van de buitengrens die de kandidaatlanden hebben doorgevoerd. ,,Het is een mythe en ook oneerlijk om te suggereren dat uitbreiding van Schengen tot minder controle zou leiden.”

Schinas is dinsdag in Nederland voor overleg met onder meer minister van Justitie Yesilgöz. Rutte is dan op een informele EU-Westelijke Balkan top in Tirana. Donderdag komen de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken bij elkaar in Brussel. Bij elk van die drie gelegenheden zal kritisch naar Nederland worden gekeken.

In Bulgarije ging het het hele weekend over de uitlating van de Nederlandse premier. ,,Onlangs zijn drie Bulgaarse politieagenten gedood bij het bewaken van de buitengrens van de EU. Premier Mark Rutte suggereerde dat je voor 50 euro de grens over mag. Dat is onaanvaardbaar. In plaats van Europese solidariteit voelt Bulgarije cynisme!” zei president Rumen Radev vrijdagavond.

,,Mark Rutte suggereerde dat je voor 50 euro de grens over mag. Bulgaren sterven aan die grens om niet alleen ons maar ook hen te beschermen. Rutte moet oppassen’” aldus minister van Justitie Krum Zarkov.

Oud-premier Stefan Yanev, leider van een kleine fractie in het Bulgaarse parlement, kondigde een motie aan die de regering zou dwingen zich binnen de EU te verzetten tegen élk Nederlands voorstel en élke Nederlandse benoeming. De Nederlander Hans Leijtens is op dit moment kandidaat voor de hoogste baan bij Frontex, het Europese agentschap voor grensbewaking. Vorige week al zeiden Bulgaarse Europarlementariërs dat ze sterk twijfelden over zijn kandidatuur, niet vanwege de kwaliteiten van de huidige commandant van de marechaussee, maar vanwege de houding van Nederland in de Schengenkwestie. Er zijn ook kandidaten uit Kroatië en Letland.

De Europese Commissie kwam maandag met een twintig punten tellend actieplan om de migratie via de westelijke Balkanlanden af te remmen. Eén daarvan is de inzet van Frontex-grensbewakers niet alleen aan de buitengrenzen, maar ook aan de grenzen tussen Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Bosnië, Kosovo en Servië.

