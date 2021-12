Brussel maakt het migranten aan grens Belarus moeilijker: ‘Verdere afbraak asielrecht’

Concreet mogen de drie regeringen meer tijd nemen voor de registratie van asielaanvragen (vier weken in plaats van drie tot tien dagen), mogen ze asielzoekers tijdens de eerste behandeling van hun aanvraag tot zestien weken vasthouden in gesloten centra langs de grens en kunnen ze migranten makkelijker en sneller terugsturen naar hun land van herkomst.



Al deze maatregelen gelden voor zes maanden. ,,Na de pushbacks (gewelddadige uitzettingen) in Griekenland en het terugsturen van migranten naar strafkampen in Libië gaat Europa gewoon verder met de afbraak van het asielrecht”, aldus D66-leider in Europa, Sophie in ‘t Veld. ,,In plaats van op te treden tegen mensenrechtenschendingen, legaliseren we ze.”