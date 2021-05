Brussel: Wie coronapas heeft hoeft geen extra testen te doen

Video Kritiek op kerkelijk huwelijk premier Boris Johnson: Gelden voor hem andere regels?

13:00 In het Verenigd Koninkrijk is onder katholieke geestelijken en gelovigen kritiek geuit op het kerkelijk huwelijk van premier Boris Johnson. De Britse katholieke kerk erkent geen echtscheiding en hertrouwen in de kerk is dan ook niet toegestaan als de eerste partner nog in leven is.