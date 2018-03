Brussel zet vaart achter 'Europese snelweg' voor militair transport

Nog dit jaar brengt de militaire leiding van de nationale strijdkrachten in de verschillende EU- en NAVO-lidstaten in kaart welke belangrijke weg- en spoorwegverbindingen zij nodig hebben om hun materieel snel naar Oost-Europa over te brengen. De tweede stap, in de loop van volgend jaar, is een lijst van met voorrang aan te pakken projecten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de versterking van bruggen en viaducten of het aanpassen van de hoogte. Uiteindelijk wil Brussel voor belangrijke verkeersaders naar een dual use-geschiktheid, dus zowel voor civiel als militair transport. De kosten van de prioritair aan te pakken projecten moeten midden volgend jaar ook bekend zijn. Europa is bereid daar financieel aan bij te dragen.