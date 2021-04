Brussels parlementslid filmt hoe jongeren hem aanvallen: ‘Ze kwamen uit het niets achter me aan‘

video Drama op corona-ic in ziekenhuis Bagdad: 82 doden door ontplofte zuurstof­tank

25 april Zeker 82 mensen zijn omgekomen bij een ziekenhuisbrand, na een explosie op een ic-afdeling voor coronapatiënten in Bagdad. Ook zijn minstens 110 mensen gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Irak. De brand werd veroorzaakt door de ontploffing van een of meerdere zuurstoftanks. De top van het ziekenhuis is direct ontslagen wegens nalatigheid.