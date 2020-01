Bulgarije arresteert Nederlandse ‘valiumverkrachter’

Nederlander Johan S. (38) is in de Bulgaarse hoofdstad Sofia aangehouden op verdenking van verkrachting. S. zat in Nederland een gevangenisstraf van vijf jaar uit voor een reeks verkrachtingen. Hij werd daarna in verschillende landen beschuldigd van gelijkaardige feiten.

Volgens lokale media pikte S. op eerste kerstdag in een café in Sofia een 32-jarige vrouw op en nam haar mee naar zijn huis. Daar zou hij een verdovend middel in haar drankje hebben gedaan en haar hebben verkracht.

De Bulgaarse politie bevestigt de aanhouding, maar geeft verder geen informatie. De rechtbank in Sofia heeft S. huisarrest opgelegd en hij mag Bulgarije niet verlaten.

De uit Sassenheim afkomstige man raakte in 2006 in Nederland bekend als de 'valiumverkrachter’. Dit omdat hij zijn slachtoffers met valium zou hebben bedwelmd alvorens zich aan hen te vergrijpen. Johan S. werd verdacht van drie verkrachtingen en een aanranding. De vermeende feiten zouden zijn gepleegd in het voorjaar van 2006.

Brazilië

S. vluchtte naar Brazilië maar werd in juni dat jaar aangehouden in Curitiba in het zuidoosten van dat land en uitgeleverd aan Nederland. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde hem in 2010 tot een gevangenisstraf van vijf jaar en acht maanden voor twee verkrachtingen en een aanranding. Volgens het hof was niet bewezen dat hij zijn slachtoffers drogeerde. Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar cel geëist.

Johan S. werd vrijgesproken in een van de verkrachtingszaken. Ook sprak het hof hem, net als de rechtbank in eerste aanleg, vrij van zedenmisdrijven tegen een vijfde vrouw.

Polen

Na zijn vrijlating vertrok S. opnieuw naar het buitenland. Hij werd in 2014 gesignaleerd in Polen, waar hij volgens Poolse media onder een valse naam als vermeende PhD-student (promovendus) vrouwen benaderde via het internet met de vraag of ze hem wilden helpen met zijn proefschrift.

Een vrouw die het verhaal aan een vriendin vertelde, vernam na het geven van een persoonsbeschrijving van die vriendin dat het dezelfde man was als die door een andere vriendin was beschuldigd van verkrachting en tegen wie een onderzoek liep. De vrouwen waarschuwden de politie maar S. vluchtte opnieuw naar het buitenland.

Malta

In 2014 dook de Nederlander op in Malta, waar hij in later dat jaar werd beschuldigd van verkrachting. Een vriendin verklaarde in twee maanden tijd meermaals verkracht te zijn door hem. S. zou haar ook 25.000 euro hebben afgetroggeld. De dertige ontkende en beweerde erin te zijn geluisd door zijn ex. Die zou hem hebben afgeperst. Johan S. moest in november dat jaar voor de rechter verschijnen maar bleek spoorloos te zijn.