Burgemeester Antwerpen bedwingt in boxershort indringer met luchtgeweer

“Het was mijn jongste dochter die mij donderdagnacht rond drie uur wakker kwam maken met de melding dat ze in onze tuin een man met een zaklamp had gezien”, aldus de burgemeester die met zijn vrouw en vier kinderen in Deurne woont. “Ze was op haar beurt gewekt door onze kat Sabou, een bang beestje dat bij haar op de kamer slaapt en die de indringer eerst had gezien, waarna hij was beginnen te miauwen. Uiteraard ben ik onmiddellijk opgestaan. Ik keek door het raam van de kamer van mijn dochter, maar zag niks verdachts. ‘Papa, maar ik heb hem écht gezien, hij is onder het terras gekropen’, zei ze.”