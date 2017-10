Burgemeester New York: 8 doden en 15 gewonden bij terreurdaad

Het schietincident vond vanmiddag plaatselijke tijd plaats in Lower Manhattan bij Hudson Street en Chambers Street. In eerste berichten was sprake van een automobilist die vanuit zijn voertuig op voorbijgangers schoot. Zes mensen waren op slag dood, twee overleden later aan hun verwondingen. Volgens de politie is het incident 'nu voorbij'.



De lichte vrachtwagen met laadbak was voorzien van logo's van Home Depot, een Amerikaanse doe-het-zelf keten. De identiteit van de dader, een 29-jarige man, is niet bekend gemaakt. Hij is vervoerd naar een ziekenhuis, welk ziekenhuis wil men niet zeggen. Ook over het filiaal waar de wagen gehuurd zou zijn doet men nog geen verdere uitspraken.