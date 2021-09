Burgemeester van Parijs wil eerste vrouwelijke president van Frankrijk worden

Video dood gewaande leider al-Qaeda duikt op, geruchten over zijn overlijden laaien op

11 september Een video van al-Qaeda-leider Aiman al-Zawahiri is zaterdag opgedoken op sociale media. Volgens geruchten was de leider van de terroristenbeweging in november overleden, de video lijkt dat tegen te spreken, al is niet bekend hoe oud de beelden zijn.