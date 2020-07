Burgemeesters VS roepen hulp Congres in om inzet regeringsleger te blokkeren

Vanwege de protesten tegen racisme die zich sinds de dood van George Floyd over het hele land verspreiden en de daarmee gepaard gaande rellen in diverse grote steden, besloot Trump federale troepen te sturen naar Portland, Oregon. Trump verwijt de Democratische stadsbestuurders geen vat te krijgen op het geweld. Volgens de zes burgemeesters werkt die inzet echter averechts en leidt ze juist tot een nieuwe golf van protest en geweld. Volgens hen is hun inzet, zonder toestemming van lokale bestuurders, bovendien illegaal.

Trump is echter vastbesloten om de orde desnoods met harde hand te herstellen. Maandag twitterde hij dat hij strenge straffen, tot minstens tien jaar gevangenis’ in het vooruitzicht stelt voor ‘gewelddadige anarchisten’ die staatseigendommen vernielen of beschadigen.

Sinds de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door toedoen van een witte politieman is het op veel plaatsen in de VS onrustig. Behalve in Portland, kwam het ook in Seattle het afgelopen weekeinde tot ongeregeldheden bij betogingen. Er werd tientallen arrestaties verricht. Ook in onder meer Austin, New York, Oakland en Los Angeles gingen mensen de straat op.