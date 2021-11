Bus in Noord-Ierland gekaapt en in brand gestoken, waarschijnlijk om onvrede Brexit

In het Noord-Ierse Rathcoole bij Belfast hebben vier gemaskerde mannen een passagiersbus gekaapt en in brand gestoken. De lokale politie bevestigt dat de buschauffeur en de inzittende passagiers veilig de bus hebben kunnen verlaten.

Gisteravond om 19.45 uur stapten de mannen in de bus in een buitenwijk van Belfast, waar ze de inzittenden bevalen uit te stappen. Hierna staken de gemaskerde mannen de bus in brand. Over de identiteit en het motief van de mannen is nog niets bekend

Het incident wordt in lijn gebracht met andere incidenten in Noord-Ierland de afgelopen tijd. Een week geleden nam een groep gemaskerde mannen ook al een bus in beslag, die ze daarna in brand staken. Toen werd gesproken over onrust ontstaan door Brexit. Tijdens het vertrek van het VK uit de Europese Unie zou de ‘zachte grens’ tussen Noord-Ierland en Ierland behouden worden, maar import van goederen uit de EU in de Ierse zee bemoeilijkt deze situatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Noord-Ierse minister van Infrastructuur Nichola Mallon deelt in een statement: ,,Het is schandalig en walgelijk dat ons openbaar vervoer opnieuw het doelwit was van een aanval, dit keer door gemaskerde mannen die de bestuurders en passagiers uit een bus commandeerden, en deze toen in de fik staken. Dit is de vierde aanval dit jaar. De criminelen achter deze laffe en roekeloze aanvallen hebben niets anders gedaan dan hun lokale gemeenschap schade toe te doen en een cruciale openbare dienstverlening te belemmeren.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: