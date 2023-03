Bus met schoolkinderen ‘stort zes meter naar beneden’ in Frankrijk: 12 kinderen zwaargewond

Een bus met veertig kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar is in de gemeente Corps, aan de voet van de Franse Alpen, van de weg geraakt en meters naar beneden gestort. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Twaalf kinderen zijn zwaargewond, evenals drie volwassenen, van wie twee in zeer kritieke toestand zijn opgenomen in een ziekenhuis. De rest is lichtgewond geraakt.