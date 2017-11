Buurman gaat gevecht met kerkschutter Texas aan: 'Wat een held!'

,,Ik draaide de kruising op waar de schietpartij gaande was en zag twee mannen die op elkaar schoten. Een van hen was een buurtbewoner '', vertelt ooggetuige Johnnie Langendorff tegen nieuwszender ABC. ,,De schutter ging er vervolgens vandoor in zijn voertuig.’’ De schietende buurman liep hierop op Langendorff af en zei: ,,We moeten hem achterna, hij heeft net de kerk overhoop geschoten.’’ Beide mannen zetten hierop de achtervolging in. De achtervolging voltrok zich te midden van het drukke verkeer, waarbij de snelheid opliep tot zo’n 150 kilometer per uur. De vermoedelijke schutter, Devin Kelley, minderde op enig moment vaart en raakte van de weg. ,,Hij raakte de controle kwijt en toen zette ik de auto stil’’, verklaart Langendorff. ,,De buurman sprong uit de wagen en hield zijn geweer op hem gericht, maar Kelley bewoog niet meer.’’

Onder schot gehouden

Tijdens de achtervolging zag Langendorff kans de politie te bellen. Het duurde vijf minuten voordat agenten ter plaatse waren, aldus de bestuurder. Al die tijd hield de buurman hem onder schot. Kelley werd later door agenten dood in zijn voertuig aangetroffen. In de wagen lagen diverse vuurwapens. Het is nog onduidelijk of hij zichzelf doodschoot of werd geraakt door de buurtbewoner.



Bij de aanslag op de Texaanse kerk kwamen zeker 26 personen om het leven. Onder hen zijn ook jonge kinderen. Het jongste slachtoffer is vijf, het oudste 72. Twee slachtoffers werden buiten de kerk gevonden. Wat het motief van Kelley was, om rond half twaalf ’s ochtends het vuur te openen op de kerkgangers, is niet duidelijk, zegt sheriff Joe Tackitt. De autoriteiten gaan niet uit van terrorisme.



Er was voor de bezoekers van de kerk geen mogelijkheid om weg te komen, zegt Tackitt. ,,Kelley liep het gangpad af, draaide zich om en schoot terwijl hij naar buiten liep.’’ De situatie die de politie in de kerk aantrof, omschrijft de sheriff als ‘verschrikkelijk’. ,,Het is ongelooflijk om kinderen, mannen en vrouwen daar te zien liggen. Hulpeloze mensen."