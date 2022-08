Californië stopt in 2035 met verkoop benzine- en dieselauto’s

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland vergroot leger tot 1,15 miljoen man, VS bespreekt volgende stap ‘op weg naar overwin­ning’

Het Russische leger wordt met 137.000 militairen uitgebreid tot ruim 1,15 miljoen. De Russische president Vladimir Poetin heeft dat bevolen, melden Russische staatsmedia. En in delen van Zuid-Oekraïne is vandaag de stroom uitgevallen. Mogelijk heeft dat te maken met de afsluiting van de kerncentrale van Zaporizja van het stroomnet. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

25 augustus