Camilla is helemaal terug en laat zich steeds vaker zien

Met de geleidelijke pensionering van Elizabeth II groeit de taak van kroonprins Charles en daarmee ook die van Camilla, zo constateren Britse media. De voormalige mevrouw Parker Bowles huwde alweer zestien jaar geleden de man die haar leuker vond dan zijn eigen vrouw, prinses Diana. Om die reden werd ze slecht begrepen en zelfs gehaat door een deel van het Britse publiek - hoewel Charles en Camilla elkaar al kenden lang voordat Diana in beeld kwam.

Camilla komt van ver. In de Engelse roddelpers werd ze lange tijd verketterd. Ze werd gezien als hoofdschuldige voor het mislukken van het ‘sprookjeshuwelijk’. Diana klaagde er zelf ook over dat Charles een driehoeksrelatie had en Camilla de ‘derde’ was in haar rammelende huwelijk. Toen de ongelukkige prinses in 1997 verongelukte, moest minnares Parker Bowles noodgedwongen uit beeld blijven.

In 2000 had ze voor het eerst een korte ontmoeting met koningin Elizabeth, die ze overigens al van jongs af aan kende. Camilla trok in bij Charles in Clarence House, maar bij officiële gelegenheden bleef ze meestal op de achtergrond. Ze trouwde Charles in 2005, maar zag af van de gevoelige - door Diana gedragen - titel ‘prinses van Wales’. Ze wordt officieel aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid de hertogin van Cornwall.

Inmiddels is haar imago een stuk beter. Camilla durft zich te laten zien en zegt waar ze voor staat. Net als Charles geeft ze om de natuur en dierenrechten. Maar in het bijzonder zet de hertogin van Cornwall zich in voor slachtoffers van verkrachting en ander seksueel misbruik. Dat doet ze in eigen land en elders in de wereld. Recent werd ze beschermvrouwe van het Mirabel Centre, het eerste opvangcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld in Nigeria. Na de schokkende verkrachting en moord op Sarah Everard in Londen (de dader was een politieman die haar onder valse voorwendselen had gearresteerd) liet Camilla meer dan eens van zich horen en riep ze op tot het doorbreken van de zwijgcultuur rond seksueel geweld.

Televisie

De 74-jarige royal heeft ook verschillende succesvolle televisie- en radio-optredens achter de rug, waar ze als gast sprak over de strijd van haar moeder met osteoporose (botontkalking) en over haar liefde voor tuinieren en het fokken van paarden. Charles en Camilla worden vaak vergezeld door de oudste zoon van Charles, William, en zijn vrouw Kate, beiden 39. Naar verluidt hopen veel Britten stiekem dat het laatste stel de scepter overneemt van Elizabeth, want de herinnering aan Diana blijft sterk.

Joe Little, hoofdredacteur van Majesty Magazine, ziet Camilla’s rol groeien. ,,Ze is al een bekend gezicht voor veel mensen, die haar nu beginnen te leren kennen”, zegt hij tegen het Franse persbureau AFP. Volgens sommige media zou ze een belangrijkere rol op zich kunnen nemen, die van ‘staatsraad’, een functie die de leden van de koninklijke familie de mogelijkheid geeft om in te grijpen als de koningin haar officiële functies niet kan uitoefenen.

Volledig scherm Van links: Kate, William, Camilla en Charles. Prominente royals waren bij de première van de nieuwe James Bond. © BrunoPress/PhotoShot

,,Haar positie is zeker veranderd en er is een enorm en zeer lang proces van rehabilitatie geweest sinds ze werd beschreven als een Rottweiler in de tijd van Diana”, aldus koninklijke historicus Anna Whitelock, die schrijft voor The Daily Express. ,,Het gaat heel goed met haar. Ze is al zestien jaar lid van de koninklijke familie, dus ze heeft veel ervaring”, zegt Little van Majesty Magazine.

Deze week vergezelde Camilla Charles, die zelf al decennia ambassadeur is voor een groene agenda, naar Glasgow tijdens de VN-klimaattop. Camilla was ook aanwezig toen Elizabeth II in mei de zitting van het Britse parlement opende, haar eerste officiële optreden sinds de dood van Philip. Charles en Camilla vertrekken binnenkort voor hun hun eerste koninklijke tournee in het buitenland sinds het begin van de coronavirus pandemie, naar Egypte en Jordanië.