Canadees verkeersvliegtuig in problemen boven Madrid: livestream trekt veel bezoekers

Arts die alarm sloeg over coronavi­rus en werd opgepakt, nu zelf besmet: ‘China koos voor geheimhou­ding’

11:55 Li Wenliang is een van de acht klokkenluiders die in december waarschuwden voor het nieuwe coronavirus. Hem werd ‘het verspreiden van geruchten’ en ‘illegaal gedrag’ verweten en hij moest een zwijgdocument ondertekenen. Even later bleek hij zelf besmet met het virus dat hem zo verontrustte, schrijft New York Times.