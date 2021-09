Canadese bisschoppen maken excuses voor misbruik op inheemse internaten

Opnieuw honderden anonieme kindergra­ven gevonden in Canada

14 juli Op het eiland Penelakut in het westen van Canada zijn meer dan 160 naamloze graven gevonden in de buurt van een voormalig internaat voor inheemse kinderen. Dat maakten de autoriteiten dinsdag bekend. Het is al de vierde ontdekking van dergelijke graven in iets meer dan een maand in de provincie British Columbia.